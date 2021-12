Epic Games 295 TL değerindeki ücretsiz oyunları açıkladı

Epic Games, ücretsiz oyunlarla kullanıcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Epic Games'in 16 Aralık tarihinde başlattığı gizemli oyunlar yılbaşı sonuna kadar toplamda 15 adet birbirinden farklı oyunları Epic Games kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor.

Oyuncular tarafından merak edilen Epic Games 30 Aralık ücretsiz oyunu 295,00 TL değerindeki Tomb Raider Trilogy oldu. Oyunu 6 Ocak 19:00'a kadar ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Epic Games'in bir sonraki hafta ücretsiz olarak vereceği oyun da Gods Will Fall olarak açıklandı.

Epic Games kullanıcılarına üç adet Tomb Raider oyununu ücretsiz olarak veriyor: Rise of The Tomb Raider: 20 Year celebration, Shadow of The Tomb raider: Definitive Edition ve Tomb Raider Game of The Year Edition.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, temel oyunu ve yepyeni içeriğe sahip Season Pass'i içeriyor. Yeni "Blood Ties" hikayesinde Croft Malikanesi'ni keşfedin, ardından "Lara's Nightmare"de onu bir zombi istilasına karşı koruyun.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition' da Lara'nın kökeninin son bölümünü, kaderinde yazılı olduğu Tomb Raider'a dönüştürülürken deneyimleyin.

Tomb Raider Game of the Year Edition

Tomb Raider GOTY, yalnızca ham içgüdülerle ve insan dayanıklılığının sınırlarını zorlama yeteneğiyle donanmış olan Lara, unutulmuş bir adanın karanlık tarihini ortaya çıkarmak ve amansız kontrolünden kaçmak için savaşmalıdır.

