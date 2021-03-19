EOS, Neo, Maker Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

EOS, son üç gün içinde güçlü bir dalgalanma kaydetti, 3,7 $ 'dan 4,4 $' a sıçradı ve bir kez daha 3,7 $ 'a geri döndü, destek seviyesinin hemen üstüne çıktı. Aksine, Neo bir direnç alanını güçlü bir şekilde aşarken Maker, 2.000 $ seviyesinin üzerinde konsolide oldu.

EOS, Neo, Maker Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

EOS

4.3-4.5 dolarlık bölge, EOS'un altında 4 dolar, 3,9 dolar ve 3,65 dolarlık destek seviyelerinden yararlanarak bir arz alanı olarak vurgulanabilir. EOS, yazı yazılırken destek olarak 3,9 dolar seviyesini test etmişti ve istikrarlı bir şekilde yükseliyordu.

OBV Son birkaç gündür satış daha satın alma hacmini gördük gösterdi. Böyle bir talep artışı EOS'u 4,4 dolara itebilir.

20 dönem ve 50 dönem EMA'lar, boğaların yanında momentum olduğunu gösterdi.

Neo [NEO]

Cilt Profili Görünür Aralığı Kontrol Noktası $ 41.94 yatıyordu göstermiştir. NEO, yazım sırasında 46.92 $ 'dan altcoin ticareti ile PoC'yi geçen yoğun alım hacmine sahip bir ticaret seansı gördü.

Stokastik RSI aynı derhal geri çekilme göstermiyorsa ile aşırı alım bölgesinde oldu. Bununla birlikte, 42-43 dolarlık bölgeyi tekrar ziyaret etmek, muhtemelen cazip satın alma fırsatları yaratacaktır. RSI aşırı alım bölgesine yaklaşıyor ve fiyatı $ 48-direnç seviyesini yaklaştı bile, boğa ivme kaydetti.

Maker [MKR]

Daha düşük zaman dilimlerinde, MKR önemli bir oynaklık gördü. Geçtiğimiz iki haftanın daha iyi bir bölümünde, MKR 2.060 $ ile 2.320 $ arasında işlem gördü. Her iki yöndeki bu% 11'lik dalgalanma saatlik olarak scalping fırsatlarıydı, ancak 4 saatlik grafikte Bollinger Bantları görece sakinlik gösterdi.

Geçtiğimiz birkaç gün, MKR'nin 2.061 $ işaretinin altına düşerek 1.951 $ 'a dokunduğunu gördü, ancak o zamandan beri 2.061 $ seviyesinin üzerine çıktı.

İşlem hacminin olmaması konsolidasyonu gösterdi ve 2,100 $ ve 2,280 $ seviyeleri güvenli kar alma seviyeleri olarak kullanılabilir.