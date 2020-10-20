Eos Nedir? Eos Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri?
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Eos Nedir? Eos Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri?

20.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:59
Eos Nedir? Eos Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri?

EOS eozonofil sayısını gösteren bir kan testidir. Eozonofilin anormal düzeyleri genel olarak rutin tam kan sayımında ortaya çıkar. Vücut için hayati önem taşıyan hücrelerden biridir. Eozonofil nedir? Eozonofil yüksekliği nedir ve neden yükselir?

EOS yani eozofil, bağışıklık sisteminde önemli görevleri bulunan bir hücredir. Eozonofiller kemik iliğinde üretilmektedir. Akyuvarların bir türüdür. Eozonofil nedir? Eozonofil yüksekliği nedir ve neden yükselir? Eozonofil düşüklüğü nedir ve neden düşer? EOS ile ilgili tüm içerikler haberimizde…

EOS NEDİR?

Vücudun bağışıklık sistemindeki en önemli hücrelerden olan akyuvarların bir türüdür. Vücudu parazitler, virüsler ve bakterilerin zarar vermelerinden koruyan, hayati önem taşıya hücrelerden biridir. Kemik iliğinde üretilirler. Eozonofiller vücut dokularında depolanarak birkaç hafta hayatta kalırlar. Sürekli kemik iliği tarafından yenilenirler.

EOS NORMAL REFERANS ARALIĞI NEDİR?

Yetişkin ve sağlıklı bireylerin kan testlerinde bulunması gereken normal EOS referans aralığı mikrolitre başına 500 ve 500' den daha azdır. Çocuklarda ise normal EOS referans aralığı yaşa göre farklılık göstermektedir. Bazı EOS değerleri miktara göre hafif, orta ya da şiddetli olarak sınıflandırılan bozukluklar olarak adlandırılabilir. Bunlar;

Hafif bozukluk: EOS değerlerinin mikrolitre başına 500 ila 1,500 EOS olmasıdır.

Orta şiddette bozukluk: EOD değerinin mikrolitre başına 1,500 ila 5,000 EOS olmasıdır.

Şiddetli bozukluk: EOS değerinin mikrolitre başına 5,00 EOS'dan daha fazla olmasıdır.

EOS YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

EOS değerlerinin normalden daha yüksek çıktığı bir kişinin vücudunda çoğunlukla alerjen bir maddenin temas ettiği ya da bazı parazitlere karşı vücudun savunma mekanizması geliştirmiş olduğunu gösterir. Bunun yanında EOS yüksekliği bazen de bağışıklık sisteminde oluşan bazı problemler nedeni ile de görülebilmektedir.

EOS YÜKSEKLİĞİNİN GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR

Alerjik rahatsızlıklar

Zehirlenmeler

Egzema, dermatit, sedef gibi bazı deri hastalıkları

Bağışıklık sisteminin baskılandığı durumlar

Bazı kanser türlerinin varlığı

Kolagen dokuların hastalıkları

Ülseratif kolit

Bazı ilaçların kullanımı

Addison hastalığı

Gastrit

Bahar nezlesi

Bazı böbrek hastalıkları

EOS DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

EOS seviyesinde bir parazitin veya yabancı herhangi bir maddenin vücuda dahil olması ile yükselmesi gerekir. Fakat EOS seviyesinin yükselmesi gerektiği fakat yükselmediği durumlar varsa ya da sabit olarak sürekli halde düşük seviyelerde ise bu EOS düşüklüğü olarak adlandırılır.

EOS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR

Alkol zehirlenmeleri

Aşırı stresli yaşam

Doğum kontrol haplarının kullanılması

Böbreküstü bezlerinin bazı sorunları

Kan şekeri düşüklüğü

Tümörlerden kortizol salgılanması

Şiddetli böbrek hastalıkları veya şiddetli karaciğer hastalıkları

Cushing sendromu

Kortikosteroidli ilaçlar veya östrojen içeren ilaçların kullanımı

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