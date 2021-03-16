Entübe ne demek? Entübasyon nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Entübe ne demek? Entübasyon nedir?

16.03.2021 09:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:19
Entübe ne demek? Entübasyon nedir?

Entübe ne demek? Entübasyon nedir?Entübe, son zamanlarda oldukça fazla duyduğumuz bir kelimedir. Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı entübe hasta kavramı mutlaka günlük hayatımızda karşımıza çıkmıştır .Durum böyle olunca kelimenin anlamını merak edenler araştırmaya başladı. Tıbbi bir terim olan entübe, entübosyan sürecinden gelmektedir. Peki, Entübe ne demek? Entübasyon nedir? Detaylar haberimizde!

Entübe, son zamanlarda oldukça fazla duyduğumuz bir kelimedir. Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı entübe hasta kavramı mutlaka günlük hayatımızda karşımıza çıkmıştır .Durum böyle olunca kelimenin anlamını merak edenler araştırmaya başladı. Tıbbi bir terim olan entübe, entübosyan sürecinden gelmektedir. Peki, Entübe ne demek? Entübasyon nedir? Detaylar haberimizde!

ENTÜBE NE DEMEK? ENTÜBASYON NEDİR?

Entübe ne demek? Entübasyon nedir?

Entübasyon sürecinden gelen entübe terimini anlamak için öncelikle entübasyonun ne olduğunu bir bakalım. Entübasyon, Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Entübe hasta kavramından da anlaşılabileceği gibi entübe, entübasyon sürecindeki hastalar için kullanılan tıbbi bir terimdir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Entübe ne demek? Entübasyon nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 09:19:55. #1.16#
title