Entübe ne demek? Entübasyon nedir?

Entübe ne demek? Entübasyon nedir?Entübe, son zamanlarda oldukça fazla duyduğumuz bir kelimedir. Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı entübe hasta kavramı mutlaka günlük hayatımızda karşımıza çıkmıştır .Durum böyle olunca kelimenin anlamını merak edenler araştırmaya başladı. Tıbbi bir terim olan entübe, entübosyan sürecinden gelmektedir. Peki, Entübe ne demek? Entübasyon nedir? Detaylar haberimizde!

Entübe, son zamanlarda oldukça fazla duyduğumuz bir kelimedir. Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı entübe hasta kavramı mutlaka günlük hayatımızda karşımıza çıkmıştır .Durum böyle olunca kelimenin anlamını merak edenler araştırmaya başladı. Tıbbi bir terim olan entübe, entübosyan sürecinden gelmektedir. Peki, Entübe ne demek? Entübasyon nedir? Detaylar haberimizde!

ENTÜBE NE DEMEK? ENTÜBASYON NEDİR?

Entübasyon sürecinden gelen entübe terimini anlamak için öncelikle entübasyonun ne olduğunu bir bakalım. Entübasyon, Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Entübe hasta kavramından da anlaşılabileceği gibi entübe, entübasyon sürecindeki hastalar için kullanılan tıbbi bir terimdir.