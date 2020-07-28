Enterprise yeni şehir ofisini hizmete açtı!
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Enterprise yeni şehir ofisini hizmete açtı!

Araç kiralama şirketi Enterprise, İstanbul’daki yeni şehir ofisini Astoria AVM’de açtı.

Enterprise yeni şehir ofisini hizmete açtı!
28.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:52

Araç kiralama şirketi Enterprise, İstanbul'daki yeni şehir ofisini Astoria AVM'de açtı.

Geçtiğimiz aylarda Bodrum ve Antalya'da şehir ofisleri açan Enterprise, böylece salgın sonrasında 3 yeni ofis açmış oldu. Şirket, yıl sonuna kadar şehir ofislerinin sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni yatırımlar yapacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Covid-19 salgını dünya genelinde havaalanlarının trafiğini azalttı. 2-3 aylık kısıtlamaların kalkmasının hemen ardından talep bireysel araç kiralamaya döndü. Pandemi kısıtlamaları sonrası memleketlerine ve yazlıklarına gitmek isteyenler uçak veya otobüs yerine araç kiralama şirketlerini tercih etti. Bu dönemde, gerek aldığımız hijyen önlemleri gerekse taleplere hızlı şekilde yanıt vermemiz neticesinde ciddi bir alternatif olduk. Öte yandan, dış turizmin yavaşlaması ve havaalanları trafiğinin azalması bizleri şehir içi ofis yatırımlarına yönlendirdi. Bodrum ve Antalya'dan sonra İstanbul'da bulunan Astoria AVM içerisinde yeni bir şehir ofisi daha açtık. Astoria AVM, merkezi ve stratejik konumu açısında bizler için önemli bir noktaydı. Bununla beraber, yine İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni şehir ofislerimizi açmak üzereyiz" bilgisini verdi.

"Bayram dönemine yönelik kiralama talebi yeniden arttı"

Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından yoğun taleple karşılaştıklarını hatırlatan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, bu talebin devam eden günlerde biraz daha yavaşladığını ancak bayram döneminde yeniden arttığını dile getirdi. Özarslan Tangün, "Bayram öncesinde ve bayram döneminde araç kiralamaya olan talep yeniden arttı, bizde buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Ulaşımda önemli bir alternatif olmamız bizlere aynı zamanda ciddi sorumluluklar da getirdi. İnsanlar yalnızca tatil amaçlı değil virüsten korunma amaçlı da kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda, gerçekleştirdiğimiz ofis ve araç yatırımlarıyla insanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde hız kesmeden araç almaya devam ettik. Bayram öncesinde de filomuza yeni araçlar alarak sorunsuz hizmet vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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