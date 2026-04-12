Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

Dünyanın en kalabalık ülkesi konumundaki Hindistan, yaklaşık 1,5 milyar kişiyi kapsayan tarihinin en büyük nüfus sayımı sürecini resmen başlattı. Ülke genelinde yürütülecek devasa çalışma kapsamında yaklaşık 3 milyon görevli sahaya indi.

Hindistan’da yaklaşık 1,5 milyarı aşan nüfusu kapsayan geniş çaplı nüfus sayımı süreci resmen başladı. Ülke genelinde yürütülecek çalışmalarda yaklaşık 3 milyon görevlinin sahada yer alması planlanırken, sayım sonuçlarının yalnızca Hindistan için değil, küresel nüfus tartışmaları açısından da kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

DEV ORGANİZASYON

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da gerçekleştirilen nüfus sayımı, kapsamı ve büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Şehirlerden en uzak kırsal bölgelere kadar uzanacak çalışma, ülkenin demografik yapısına dair en güncel verileri ortaya koymayı hedefliyor.

3 MİLYON GÖREVLİ SAHADA

Yetkililer, sayım sürecinde yaklaşık 3 milyon kişinin görev alacağını açıkladı. Kapı kapı yapılacak sayımda hane bilgileri, nüfus dağılımı, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik veriler toplanacak.

KÜRESEL NÜFUS TARTIŞMASI

Öte yandan bilim insanları, dünya nüfusuna ilişkin mevcut verilerin eksik olabileceğine dikkat çekiyor. Bazı araştırmacılara göre küresel nüfusun resmi olarak açıklanan 8,3 milyar yerine 10 milyara daha yakın olabileceği öne sürülüyor. Özellikle kırsal ve kayıt dışı bölgelerde yaşayan milyonlarca insanın sayımlara tam olarak dahil edilememesi bu tartışmaları güçlendiriyor.

POLİTİKALAR İÇİN KRİTİK VERİ

Uzmanlar, elde edilecek verilerin sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere kamu politikalarının belirlenmesinde hayati rol oynayacağını vurguluyor. Hindistan’daki bu dev sayımın sonuçlarının küresel demografik analizlere de yön vermesi bekleniyor.

Elif Yeşil
