Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri – Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında seslendirilen Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri neler?
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başladı. Volkan Konak'ın seslendirdiği Entarisi Ala Benziyor şarkısını izleyicilerimiz merak ediyor. Peki, Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri – Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında seslendirilen Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri neler?
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başladı. Volkan Konak'ın seslendirdiği Entarisi Ala Benziyor şarkısını izleyicilerimiz merak ediyor. Peki, Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri – Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında seslendirilen Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri neler? İşte detaylar haberimizde…
ENTARİSİ ALA BENZİYOR ŞARKI SÖZLERİ!
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Entarisi ala benziyor
Entarisi ala benziyor
Şeftalisi bala benziyor
Şeftalisi bala benziyor
Benim yarim sana benziyor
Benim yarim sana benziyor
Olamaz ne çare o nişanlıdır
Kaytan bıyıklı delikanlıdır
Olamaz ne çare o nişanlıdır
Kaytan bıyıklı delikanlıdır
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay
Kaymaklı mısın vay vay
Entarisi biçim biçim
Entarisi biçim biçim
Ölüyorum senin için
Ölüyorum senin için
Ağlatma gel başın için
Ağlatma gel başın için
Olamaz ne çare o nişanlıdır
Kaytan bıyıklı delikanlıdır
Olamaz ne çare o nişanlıdır
Kaytan bıyıklı delikanlıdır
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay
Kaymaklı mısın vay vay
Şekerli misin vay vay
Kaymaklı mısın vay vay
Besteciler: Anonim