Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri – Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında seslendirilen Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri neler?
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Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri – Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında seslendirilen Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri neler?

Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri – Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında seslendirilen Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri neler?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başladı. Volkan Konak'ın seslendirdiği Entarisi Ala Benziyor şarkısını izleyicilerimiz merak ediyor. Peki, Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri – Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında seslendirilen Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri neler?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', Star ekranlarında başladı. Volkan Konak'ın seslendirdiği Entarisi Ala Benziyor şarkısını izleyicilerimiz merak ediyor. Peki, Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri – Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programında seslendirilen Entarisi Ala Benziyor şarkı sözleri neler? İşte detaylar haberimizde…

ENTARİSİ ALA BENZİYOR ŞARKI SÖZLERİ!

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Entarisi ala benziyor

Entarisi ala benziyor

Şeftalisi bala benziyor

Şeftalisi bala benziyor

Benim yarim sana benziyor

Benim yarim sana benziyor

Olamaz ne çare o nişanlıdır

Kaytan bıyıklı delikanlıdır

Olamaz ne çare o nişanlıdır

Kaytan bıyıklı delikanlıdır

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay

Kaymaklı mısın vay vay

Entarisi biçim biçim

Entarisi biçim biçim

Ölüyorum senin için

Ölüyorum senin için

Ağlatma gel başın için

Ağlatma gel başın için

Olamaz ne çare o nişanlıdır

Kaytan bıyıklı delikanlıdır

Olamaz ne çare o nişanlıdır

Kaytan bıyıklı delikanlıdır

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay

Kaymaklı mısın vay vay

Şekerli misin vay vay

Kaymaklı mısın vay vay

Besteciler: Anonim

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
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