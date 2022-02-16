Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı, Mehmet Özkan - Güncel
 - Güncelleme:
Enstrüman kılıfından 13 kilo uyuşturucu çıktı

HAKKARİ'de, polisin durdurduğu kargo aracında narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada, kanun kılıfına gizlenen 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

HAKKARİ'de, polisin durdurduğu kargo aracında narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada, kanun kılıfına gizlenen 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürürken, ihbar üzerine durdurulan kargo aracında arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Ayzek' ile araçta yapılan aramada, kanun kılıfının içine gizlenen 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title