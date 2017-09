Ensesinden 3,5 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

Samsun'da yaşayan 82 yaşındaki kişi, ensesinde oluşan ve ağırlığı 3,5 kiloyu aşan kitleden ameliyatla kurtuldu.



Çarşamba ilçesinde çiftçilik yapan Yaşar Can'ın 30 yaşındayken ensesinde oluşan ufak kitle zaman içinde büyüdü. Kitlenin büyüklüğü yaklaşık 4 kiloya ulaşmasına rağmen tedavi olmayan Can, kitle üzerinde yaralar oluşmasının ardından Samsun'daki özel bir hastaneye başvurdu.



Yapılan tetkiklerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Zeki Pişkin başkanlığında bir ekiple Yaşar Can'ın ensesindeki 23 santim çapında 3 kilo 580 gram ağırlığındaki kitle, yaklaşık 2 saat süren operasyonla alındı.



Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyonun başarılı geçtiğini, alınan kitlenin patolojiye gönderildiğini, hastanın durumunun ise iyi olduğunu söyledi.



İhmal sonucu kitlenin uzun yıllar taşındığına ve büyüdüğüne dikkati çeken Opr. Dr. Pişkin, "Yıllarca ihmal edilmiş, yıllarca boyunda gereksiz yere taşınmış, hiçbir zamanda şikayet edilmemiş bir vaka karşısında biz de şaşırdık. Üzerinde yara oluşmasa yine de hastaneye gelinmeyecekti. Hastamız bunu dert etmemiş zira kalp ve parkinson gibi başka sorunlarla uğraşmak durumunda kalmış. Yapılan operasyonla bir nevi üzerindeki ağırlığından kurtulmuş oldu." diye konuştu.



Operasyon sonrası rahatladığını ve adete hafiflediğini dile getiren Yaşar Can ise 30 yaşında ensesinde çıkan ve büyüyen kitlenin üzerinde yara çıkana kadar kendisini rahatsız etmediğini belirterek, "52 yıldır benimle beraberdi, artık ayrıyız. 52 yıllık birlikteliğimizi sonlandırdık." ifadelerini kullandı.