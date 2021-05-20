Enola Holmes Filmi
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Enola Holmes Filmi

Enola Holmes Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Enola Holmes filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Enola Holmes filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes'ü canlandıracağı filmin uyarlanacağı kitaplarda Enola'nın annesi kaybolur. Bu durumda Enola onu yok sayan ağabeyleri Sherlock ile Mycroft'tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft bu olayı çözerken Enola'yı uzaktaki yatılı bir okula gönderme kararı alırlar. Ancak Enola oradan kaçacaktır. İlk gideceği yer de Sherlock Holmes ile birlikte çeşitli vakalarda çalışan dedektif Lestrade olacaktır. Olaya dahil olmak isteyen Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya kalkışacaktır. Serinin her bir devam kitabında Enola Holmes yeni bir ortadan kaybolma vakası üzerinde çalışmalarını sürdürür ve Sherlock'un izinden gider... Filmde Sherlock Holmes'ü Henry Cavill, Mrs. Holmes'ü ise Helena Bonham Carter canlandıracak.

Yönetmen: Harry Bradbeer

Senaryo: Jack Thorne

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: Enola Holmes

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 23.09.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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