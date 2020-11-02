Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı

İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i hareketsiz bulan kurtarma ekipleri, küçük kızın bir göz hareketini görerek mucizeye tanıklık etti. Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik, küçük kızın beklediklerinden çok daha iyi bir durumda olduğunu ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını söyledi.