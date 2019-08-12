Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı

Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eniştesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

12.08.2019 19:23
Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eniştesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Korkut köyünde E.A. (40) ile kayınbiraderi A.G. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda A.G. eniştesi E.A'yı bıçakla yaraladı.
Yaralı, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli A.G, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı
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