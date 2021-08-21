Enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı
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Enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı

Enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesini ayağından vurarak yaraladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesini ayağından vurarak yaraladı. Olay sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Akyazı ilçesi Altındere Mahallesinde bulunan fındıklık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. ile kayınbiraderi F.E. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında F.E., eniştesi M.K'yı tüfekle ayağından vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri ise eniştesini vuran şüpheliyi gözaltına alarak konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı - Haberler
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