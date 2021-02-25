İSTANBUL-ENİS BERBEROĞLU'NUN FEZLEKEYE İTİRAZININ REDDİNE ÜST MAHKEMEDEN DE RET
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İSTANBUL-ENİS BERBEROĞLU'NUN FEZLEKEYE İTİRAZININ REDDİNE ÜST MAHKEMEDEN DE RET

25.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:32
İSTANBUL-ENİS BERBEROĞLU'NUN FEZLEKEYE İTİRAZININ REDDİNE ÜST MAHKEMEDEN DE RET

CHP'li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı itiraz üst mahkemece reddedildi.

CHP'li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı itiraz üst mahkemece reddedildi.

İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle alınan kararda, "İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hazırlamış olduğu fezlekede iddianameye, daha önce yapılan yargılamadaki safahate ve Anayasa Mahkemesinin kararına yer verildiği, fezlekenin iddianamede anlatılan eylem üzerinden değerlendirileceği anlaşıldığından, bu itibarla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 11 Şubat 2021 tarihli ek kararında gösterilen gerekçelerin usul ve yasaya uygun olduğu" kaydedildi. Kararda, bu nedenle Enis Berberoğlu'nun avukatlarının itirazlarının reddedildiği belirtildi.  

OLAYIN GEÇMİŞİİstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararları doğrultusunda Berberoğlu'nun yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlayarak 9 Şubat'ta Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Ancak Enis Berberoğlu'nun avukatları 11 Şubat'ta, fezlekede üç ayrı suça yer verildiğini, Berberoğlu'nun sadece Yargıtayca onanmış olan Türk Ceza Kanunu'nun 329. maddesi uyarınca "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" kapsamında yargılanabileceği gerekçesiyle yeniden fezleke düzenlenmesini talebiyle itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren mahkeme ise bu talebi 12 Şubat'ta "düzeltilecek bir husus bulunmadığı" gerekçesiyle oybirliğiyle reddetmişti. Enis Berberoğlu'nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün, üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere itirazda bulunmuştu. İtiraz dilekçesinde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince düzenlenen 9 Şubat tarihli fezlekenin yeniden düzenlenmesine ilişkin ret kararının kaldırılması ve yeniden fezleke düzenlenmesi talep edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik

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