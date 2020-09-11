Enine Boyuna sunucusu kimdir? Enine Boyuna sunucusu Hülya Hökenek kaç yaşında, nereli? Hülya Hökenek hayatı ve biyografisi!
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Enine Boyuna sunucusu kimdir? Enine Boyuna sunucusu Hülya Hökenek kaç yaşında, nereli? Hülya Hökenek hayatı ve biyografisi!

Enine Boyuna sunucusu Hülya Hökenek başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Enine Boyuna sunucusu kaç yaşında, nereli? Hülya Hökenek hayatı ve biyografisi nedir? Enine Boyuna sunucusu Hülya Hökenek kimdir?

Enine Boyuna sunucusu kimdir? Enine Boyuna sunucusu Hülya Hökenek kaç yaşında, nereli? Hülya Hökenek hayatı ve biyografisi!
11.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 11.09.2020 19:46

Sevilen TV programı Enine Boyuna, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Enine Boyuna hakkında, Enine Boyuna sunucusu Enine Boyuna kimdir? Enine Boyuna sunucusu Hülya Hökenek kaç yaşında, nereli? Hülya Hökenek hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

ENİNE BOYUNA SUNUCUSU HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

Başarılı gazeteci, 1988 tarihinde Şırnak Cizre'de dünyaya geldi.Hökenek, Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu.

Kariyerine ilk olarak okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Bir süre burada görev alan Hökenek daha sonra BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Kanal kapanınca Londra'ya giderek dil eğitimi aldı ve London Institute'de Fast Track Journalism okudu. Londra'dan döndükten sonra Kanal 7'de çalışmaya başladı, ardından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sundu. Sonrasında ise TRT Habere geçerek 7 yıl boyunda haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV'ye transfer olan sunucu, buradaki görevini hala sürdürüyor.

Hülya Hökenek, 24 Eylül 2018'de film yapımcısı Kamer İncedursun ile dünya evine girdi.

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