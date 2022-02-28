Engin Günaydın Genç Sevgilisinin Annesiyle Tanıştı - Haberler

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Engin Günaydın Genç Sevgilisinin Annesiyle Tanıştı

Snob Magazin - Magazin
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Engin Günaydın Genç Sevgilisinin Annesiyle Tanıştı

Ünlü oyuncu Engin Günaydın, bir süredir birlikte olduğu kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer'in ailesiyle tanıştı. İkili, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncu Engin Günaydın, bir süredir birlikte olduğu kendisinden yaşça küçük sevgilisi Buğu Selen Somer'in ailesiyle tanıştı. Fransa'dan okuyan ve oyunculuk yapmak isteyen Somer, önceki gün Nişantaşı City's'de biraraya geldiği sevgilisi Engin Günaydın'ı, annesiyle tanıştırdı. Somer'in annesiyle avm'nin yemek katındı buluşup kahve içen ve uzun süre sohbet eden Günaydın çıkışta sevgilisiyle birarada görüntülenince yine her zaman olduğu gibi utangaç tavırlar sergiledi.

Objektifleri fark edince sevgilisinden ayrılıp farklı yöne giden oyuncu, daha sonra arkadan kendisini takip eden Somer'le ev araç ve gereçleri satan bir mağazada buluştu. Günaydın, basın mensuplarının "Yoksa ufukta evlilik hazırlığı mı var?" sorusu üzerine sessizliğini korudu.

Engin Günaydın Genç Sevgilisinin Annesiyle Tanıştı

Engin Günaydın Genç Sevgilisinin Annesiyle Tanıştı

Snob Magazin - Magazin

Engin Günaydın, Nişantaşı, Fransa, Magazin, Haberler

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