Engin Arslan kimdir?

Albayrak Holding şirketinde yazar yorumcudur. Yeni Şafak Spor Yazarı / Tvnet 4X4 Futbol ve Akşam Sporu yorumcusu olan Engin Arslan kimdir, kaç yaşında? Engin Arslan nereli, mesleği nedir? Engin Arslan hangi takımlı? Engin Arslan hayatı ve biyografisi nedir?

Albayrak Holding şirketinde yazar yorumcudur. Yeni Şafak Spor Yazarı/ Tvnet 4X4 Futbol ve Akşam Sporu yorumcusu olan Engin Arslan kimdir, kaç yaşında? Engin Arslan nereli, mesleği nedir? Engin Arslan hangi takımlı? Engin Arslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENGİN ARSLAN KİMDİR?

Albayrak Holding şirketinde yazar yorumcudur. Yeni Şafak Spor Yazarı/ Tvnet 4X4 Futbol ve Akşam Sporu yorumcusudur.

BJKTV'de sunucu ve muhabir olarak çalışmıştır. TVNet'te spor yorumculuğu yapan Ergin Aslan, daha sonra A Spor'da spor yorumculuğu yapmaktadır. Aynı zamanda Yenişafak gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Ergin Aslan, özellikle A Spor ekranlarında tanınmıştır.

ENGİN ARSLAN HANGİ TAKIMLI?

Gerek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarından, gerek sosyal medya kullanıcılarının genel görüşlerinden, gerek sözlük yazarlarının genel kanısından gerekse de A Spor ekranlarında yaptığı konuşmalardan da anlaşılacağı üzere kendisi Beşiktaş taraftarıdır.