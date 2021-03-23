Engin Arslan kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Engin Arslan kimdir?

23.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:02
Engin Arslan kimdir?

Albayrak Holding şirketinde yazar yorumcudur. Yeni Şafak Spor Yazarı / Tvnet 4X4 Futbol ve Akşam Sporu yorumcusu olan Engin Arslan kimdir, kaç yaşında? Engin Arslan nereli, mesleği nedir? Engin Arslan hangi takımlı? Engin Arslan hayatı ve biyografisi nedir?

Albayrak Holding şirketinde yazar yorumcudur. Yeni Şafak Spor Yazarı/ Tvnet 4X4 Futbol ve Akşam Sporu yorumcusu olan Engin Arslan kimdir, kaç yaşında? Engin Arslan nereli, mesleği nedir? Engin Arslan hangi takımlı? Engin Arslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ENGİN ARSLAN KİMDİR?

Albayrak Holding şirketinde yazar yorumcudur. Yeni Şafak Spor Yazarı/ Tvnet 4X4 Futbol ve Akşam Sporu yorumcusudur.

BJKTV'de sunucu ve muhabir olarak çalışmıştır. TVNet'te spor yorumculuğu yapan Ergin Aslan, daha sonra A Spor'da spor yorumculuğu yapmaktadır. Aynı zamanda Yenişafak gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Ergin Aslan, özellikle A Spor ekranlarında tanınmıştır.

ENGİN ARSLAN HANGİ TAKIMLI?

Gerek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarından, gerek sosyal medya kullanıcılarının genel görüşlerinden, gerek sözlük yazarlarının genel kanısından gerekse de A Spor ekranlarında yaptığı konuşmalardan da anlaşılacağı üzere kendisi Beşiktaş taraftarıdır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Engin Arslan kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 17:04:01. #1.16#
title