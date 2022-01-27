Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'dan neden ayrıldı? Oruç Reis tarihte ne zaman, nasıl öldü? Engin Altan Düzyatan yok mu, çıktı mı?

Engin Altan Düzyatan Barbaroslar'dan neden ayrıldı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın dizideki rolünün bitip bitmediği merak ediliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Oruç Reis, Konrad'a Pietro'yu getirmesi karşılığında Leonardo Barbarigo'yu serbest bırakacağını söylemişti. Fakat yakalanmaktan son anda kurtulan Pietro, Oruç ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirmişti. Yakılan cesetler arasında Baba Oruç'u bulamayan ve derin bir acıyla sarsılan İlyas şimdi ne yapacaktır? Oruç'u ölü yahut diri bulmayı başarabilecekler midir? Oruç'un yokluğunda düşmanları ailesine nasıl zararlar verecektir?

Hızır ile Piri Reis, Karabay'ın Hristiyan birliği temsilcileriyle toplandığı gemiyi basarak Karabay'a konaktaki kuşatmayı kaldırmasını, aksi halde temsilcileri öldüreceklerini söylemişlerdi. İskenderiye'de işlenecek bu cinayetle başının büyük belaya gireceğini bilen Karabay şimdi ne yapacaktır? Oruç ile yollarını ayıran Isabel, onun ölüm haberini aldığında ne yapacaktır? Oruç'a saldıranın Şahbaz olduğunu öğrenecek midir? Şahbaz düşmanı Oruç'un yokluğundan nasıl faydalanacaktır?

Meryem'in tutsak olduğu konaktan çıktığını gören Hızır onu takip etmesi için Niko'yu görevlendirmişti. Ormanda ağabeyi Pietro'yla görüşmeyi bekleyen Meryem Niko'ya yakalanacak mıdır? Meryem'e karşı şüpheleri artan Hızır, onun Pietro'nun kardeşi olduğunu öğrenecek midir? Pietro kardeşi Meryem'i Kalimnos'a götürebilecek midir?

BARBAROSLAR ORUÇ REİS ÖLDÜ MÜ?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayınlanan son bölümünde Oruç Reis karnından yara almıştı. İki ok darbesi de alan Oruç Reis diziden çıkacak mı merak edilmişti. Yayınlanan yeni fragmanda ise Oruç Reis'in öldüğü duyuruluyor. Fakat Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan yayımlanan 17. bölüm fragmanında ise 'Oruç Reis'i kaybettik' sözleri öne çıkıyor. Fragmanda hilallerle bezeli örtüye sarılı tabut da yer aldı. Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölümle netlik kazanacak. Yanı sıra yayımlanan yeni bölüm fragmanında da 'Başımız sağ olsun sözleri' dikkat çekti.

Fragmanda Hüma Hatun, ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözlerini sarf etti.

ORUÇ REİS TARİHTE NE ZAMAN ÖLDÜ, NASIL ÖLDÜ?

Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir'e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

Oruç Reis'in 1518'de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

ORUÇ REİS KİMDİR?

Oruç Reis (1470 veya 1474, Midilli Adası - 1518, Tilimsan), Osmanlı denizci. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.

Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli'nin Bonova köyünde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

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