Engin Alkan, Beyond24 İstanbul'daydı!

"Sahnede çok başarılı olan bir oyun kamerada doğru görünmeyebilir. Mevzu oynamak değil, enerjiyi doğru kullanmakla ilgilidir. Tiyatro sahnelerinde ve Tv ekranında yol aynı yoldur fakat süreçler farklı ilerler" diyen Alkan, deneyimlerini, işin inceliklerini ve karaktere bürünmenin ipuçlarını paylaştı ve oyunculuk hakkında önemli bilgiler verdi.

Birbirinden farklı birçok karaktere hayat veren son zamanlarda ise Kürk Mantolu Madonna ile Star Tv'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde rol alan usta oyuncu Engin Alkan, başkası olmakla kendisi olmanın iç içe geçmiş karmaşık bir tasarım yolculuğunu Beyond 24 İstanbul'da anlattı.

Engin Alkan, son olarak dinleyicilerin sorularını da cevapladı.

Kaynak: Bültenler