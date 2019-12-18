Engelsiz yılbaşı kermesi

18.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:44

Kermeste elde edilen gelirin tamamı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında bekleme, gözlem ve oyun odalarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak.

Alyans Küçük Klüp'te düzenlenen kermes için tüm standlar özenle süslendi ve yöresel ürünler büyük ilgi gördü. Kermese akın eden İzmirliler, satışa sunulan ürünler arasından seçim yapmakta zorlandı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın da aralarında bulunduğu ziyaretçiler hem özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilendi hem de standlardaki ürünlerden alarak destek verdi.

"Yaşam birlikte güzel"

Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak "Özel çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin normalden daha fazla desteklenmeye ihtiyacı var. Bu sebeple, onların katıldığı bu tür sosyal etkinlikleri artırmayı ve gelişimleri için önemli olan destekleyici merkezlerin en iyi koşullarda olmasını önemsiyoruz" dedi. 'Sevginin önünde engel yoktur' mottosuyla yola çıktıklarını hatırlatan Sancak "Yapılan her destek özel çocuklarımızın tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağlayacak, bu süreçte zorluk yaşayan ailelerine moral olacaktır. Yaşam birlikte güzel" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler