ENGELSİZ YAŞAM REHABİLİTASYON VE GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ RESMÎ AÇILIŞI YAPILDI

Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi resmi açılışı 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14: 00'da yapıldıKervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi resmi açılışına katılmak isteyen ve ulaşım olanağı bulunmayan engelli hemşehrilerimiz Kırşehir BelediyesiHayata Engel Yok Hizmet Aracımızla açılış programına getirildi3 Aralık 2021 Cuma günü saat 14: 00'da Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi açılışına Belediye Başkan Yardımcılarımız Nuri Araz, Tuncay Polat ve Asaf Kayaoğlu ile birlikte Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezinde hizmet alan engelli hemşehrilerimz ve aileleri de katıldı. Açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Belediye başkan Yardımcımız Nuri Araz, Dünya Engelliler Günü'nde bu açılışı yapmanın Belediyemiz için de çok anlam ifade ettiğini dile getirerek şunları söyledi: "Biz Kırşehir Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizle birlikte böylesi bir günde birlikte olmanın ve onlara hizmet sunacak olan Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezimizin açılışını onlarla birlikte yapmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız, Kırşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimiz için engellerin kaldırılması ve onların sosyal kültürel yaşamlarına birlikte katkı sunmaktır. Bu nedenle buraya gelerek açılışımızı onurlandıran tüm hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyorum. "Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi açılışıyla ilgili, Ankara'da daha önceden belirlenmiş bir toplantı nedeniyle katılamayan Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu ise yaptığı yazılı açıklamayla söyledi: "Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'ndeki çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizde, Kırşehir'de bulunan engelli vatandaşlarımızın birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik ve bilgisayar kurs vb. alanlarında hizmet alabilecekleri projemizle çok önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'nde, engel(siz) vatandaşlarımız hizmetlerimizden faydalanabilmek için geçtiğimiz ay içerisinde başvuruda bulundular ve faaliyetlerimiz de başlamış bulunuyor. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak söz verdiğimiz projeleri hemşehrilerimizden aldığımız destekle bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz ve buna benzer çalışmalarımız farklı alanlarda devam edecek. Bireysel ve yerel yönetimler olarak gerçekleştirmemiz gereken engelsizleştirme çalışmaları kapsamında engelli hemşehrilerimizin bu tür faaliyetlerden faydalanabilmesi en büyük dileğimizdir. Bu kapsamda bugün açılışı gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'nin tüm engelli hemşehrilerimize ve Kırşehir'e hayırlı olmasını diliyorum. "

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