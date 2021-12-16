Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Haberler | Yerel

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladıİSTANBUL Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi alanında uzman kadrosuyla hizmete başladı.

İSTANBUL (İHA) - Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı

İSTANBUL Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi alanında uzman kadrosuyla hizmete başladı.

Çekmeköy Merkez Mahallesi'ne inşa edilen Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitimler başladı. A'dan Z'ye özel gereksinimli bireyler için donatılmış okulda; dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, fizyoterapi, ergoterapi, sporla rehabilitasyon, duyu bütünleme terapisi, pedagojik danışmanlık, hidroterapi(havuz), psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerin tamamı alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi eğitim ve terapi hizmetlerinin yanı sıra kültür-sanat, eğitim ve meslek atölyeleri, EKPSS (Engelli Memerluk Sınavı Kursu) ve Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm atölyesi ile de vatandaşlara hizmet veriyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Engelli vatandaşlara yönelik danışma ve rehberlik hizmetleri, periyodik olarak engelli katılımına açık aktivite destekleri, engellilerin erişebileceği şekillerde sinema, tiyatro, spor, piknik, konser vb. organizasyonlar, engelsiz taksi gibi birçok hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu merkezimizle İstanbul'da örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Yavrularımızın yüzündeki tebessüm bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah hem ailelerimiz hem çocuklarımız bu merkezden en güzel şekilde istifade edecekler. Hayatının her alanında yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

 3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak

3. Afrika Ortaklık Zirvesi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 3 gün boyunca kapatılacak

 İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da rekor seviyesinde trafik yoğunluğu: Yüzde 89'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title