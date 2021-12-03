Engellilerin sorunları "Engelleri Birlikte Aşalım" panelinde ele alındı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, "Engelleri Birlikte Aşalım" paneli kapsamında engellilerin yaşadığı sorunlar ile çözüm önerilerini tartıştı.

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen program, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi 50. Yıl Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, burada yaptığı konuşmada, bir doktor olarak sık sık yoğun bakımdaki engelli çocuklarla karşılaştıklarını ve bu kişilerin yaşadığı sorunlarla ilgili çok fazla tecrübe edindiklerini söyledi.

Engellilerin yaşadığı sorunlara önem verdiklerini vurgulayan Kendirli, hastanede bir sorun yaşandığında, öneri ve planlamalar doğrultusunda bunun düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için hareket ettiklerini bildirdi.

Hastane Müdürü Selcan Ülkü Çakır da engelli dostu hastane olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini, sadece engelli hastaları değil engelli çalışanları için de huzurlu bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Panelde, "Pandemi Sürecinde Engelli Olmak", "Görmeden Engelleri Aşmak", "Çocukluk Çağında Engelli Olmak", "Sosyal Hizmet Birimine Başvuran Engelli Hastalar ve Engelli Hakları" başlıklı sunumlar yapıldı.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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