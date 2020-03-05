Engellilerin el emekleri yurt dışında satılıyor

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

Merkezi Giresun'un Görele ilçesinde bulunan Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği üyeleri tarafından yapılan el işi ürünler yurt dışında satılıyor.



Dernek Başkanı Asiye Divli, yapılan el işlerini yurtdışına sattıklarını ifade etti. Yurtdışından gelen örnek modellerin engelliler tarafından üretilerek yurtdışına satıldığını anlatan Divli, "Burada engellilerimizi sosyalleştirmek amaçlı birlikteliği sağlıyoruz. Bu kurslarımızı Görele Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Giresun İŞKUR Müdürlüğü birlikte açtık. Açılan bindallı kursumuz tel kırmak olarak devam ediyoruz. Geçmişte açtığımız kurslardan bazıları boncuk takı, hasır bileklik, ahşap boyama, iğne oyası, şiş ve tığ örücülüğü idi. Önümüzdeki günlerde Gitar ve bağlama kursunu açacağız. Engelli bireylerimizin yapmış olduğu eserleri Almanya'da bulunan kardeş derneğimiz olan Giresunlular İşadamları Derneği yapmış olduğumuz ürünlerin satışını gerçekleştiriyor derneğimize ve engellilerimize katkı olarak geri dönüşümünü sağlıyoruz" dedi.



4 senedir Karadeniz Omurilik Felçlileri derneğinde usta öğretici olarak çalıştığını belirten Demet Kaya, "Her sene burada farklı kurslarımız oluyor. Bu sene açtığımız kurs bindallı üç etek kursumuz. Bu kursumuzu İŞKUR destekli Görele Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte açtık. Yaptığımız ürünleri satılması için Almanya'ya gönderiyoruz. Almanya'dan gelen ücretleri de derneğimizin giderleri için kullanıyoruz. Engellilerimiz buraya bir aktivite bir hobi olarak geliyorlar her gün farklı ürünler çıkarıyoruz. Çok yetenekliler çok becerikliler ben şunu görüyorum ki normal engelli olmayan bireylerden daha güçlüler daha becerikliler ve daha yetenekliler diye düşünüyorum. İyi ki onlarla birlikteyim onları çok seviyorum bir birimize çok alıştık" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA