Engelliler İçin İyi Niyet Sözleşmesi İmzalandı

Kütahya'da faaliyet gösteren Engelsiz Hayat Topluluğu (EHAT), başlattığı "Engelsiz kent ve engelli dostu belediye başkan adayı" kampanyası kapsamında AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ile "iyi niyet sözleşmesi" imzaladı.

EHAT Başkanı Hasan Düşgül, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, topluluğunun 2014 yılından itibaren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösterdiğini, engelsiz bir dünya ve engellilere sosyal hayata kazandırmak için faaliyet gösterdiğini söyledi.



31 Martta belediye başkanı seçilecek aday ile engellilere yönelik çalışmalar yapması için iyi niyet sözleşmesi imzaladıklarını dile getiren Düşgül, şunları kaydetti:



"31 Mart günü yapılacak olan yerel seçimlerde Kütahya için yeni bir süreç olacaktır. Oluşacak olan bu yeni süreçte engelli bireylerin kamu, sosyal, siyasal ve yaşam alanlarında karşılaştıkları problemleri gözler önüne sererek yaşanabilir ve erişebilir bir Kütahya hayal ediyoruz. Hayalimiz kapsamında engelsiz kent ve engelli dostu belediye başkan adayı kampanyamızı harekete geçirdik. Engelsiz kent, kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal şartlardan kentte yaşayan bireylerin eşit bir şekilde yararlanabileceği kentlerin olmasını istiyoruz."

Düşgül, bu kapsamda da engelli dostu belediye başkan adaylarının seçildikleri taktirde yürütecek politikalarda engelli bireyleri göz önünde bulunduracakları bir iyi niyet sözleşmesi hazırladıklarını ve bu anlaşmayı AK Parti belediye başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ile imzaladıklarını daha sonrada diğer belediye başkan adayları ile imzalayacaklarını aktardı.

"Her vatandaş gibi desteksiz ihtiyaçlarını giderebilmelidir"

AK Parti belediye başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ise seçilmesi halinde, erişebilir hizmetler vermek noktasında gereken her şeyin daha fazlasını yapacaklarını belirtti.

Kentte yaşayan her kesimin yaşadıkları sorunları bildiklerini ve seçilmesi halinde projelerle Kütahya'nın tamamına yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kutlu, "Sokak veya caddelerde engelli vatandaşlarımız hiçbir desteğe ihtiyaçları olmadan kendileri her vatandaş gibi desteksiz ihtiyaçlarını giderebilmelidir. Trafikte bulunan tüm lambalarımızı da sesli hale getirecek düzenlemeler yapmalıyız. Kamu kurumları ve tüm özel kurumlar da mümkün oldukça erişebilirlik kat sayısını yükseltmek ve özel ihtiyaçlarını gidermek anlamında sosyal faaliyetlerini daha kolay hale getirmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan sözleşme metni topluluk danışmanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, topluluk başkanı Düşgül ve belediye başkan adayı Kutlu tarafından imzalandı.

Kaynak: AA