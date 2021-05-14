- Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı
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- Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı

İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ - Haberler | Güncel

- Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı Ömer Çağan Avcı: " engellilere iş imkanı oluşturmayı düşünüyoruz" Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı müdürü Ömer Çağan Avcı, görme engelli anneannesi ve yürüme engelli dedesi için motorsuz olarak çalışan kamera ve...

- Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı

Ömer Çağan Avcı: " engellilere iş imkanı oluşturmayı düşünüyoruz"

HATAY - Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı müdürü Ömer Çağan Avcı, görme engelli anneannesi ve yürüme engelli dedesi için motorsuz olarak çalışan kamera ve uzaktan kumandadan oluşan temizlik robotu geliştirdi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun olan, Gazi Üniversitesi Mikro Denetleyicileri üzerine eğitim alan Ömer Çağan Avcı, 7 yıl süren buluşunu, kendisinin bu günlere gelmesinde çok emeği olan anneanne ve dedesine ithaf ettiğini söyledi.

Geliştirdiği makineyi engellilere adadığını söyleyen Avcı, "Yaklaşık yedi yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu yedinci versiyonum, bununla engelli arkadaşlara iş imkanı sağlamak istiyoruz. Bunun çıkış hikayesi anneannem ve dedem. Biri görme engelli diğeri ise yürüme engelli, ikisi de rahmetli oldu. Onlara ithafen amel defterleri kapanmasın diye bu projeyi engelli arkadaşların hizmetine sunuyorum. Proje sayesinde engelli insanlarımızın iş dünyasına olan hizmetlerini artıracağız. Hem temizlik sektöründe hem de güvenlik sektöründe engelli arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde iş bulabilecekler. Bu amaç doğrultusunda bu projeyi ilerletiyoruz" dedi.

Engelli vatandaşların herhangi bir uzva ihtiyaç duymadan, oturdukları yerden uzaktan kontrolle temizlik robotunu kullanabileceklerini vurgulayan Avcı, "Kendi imkanlarımla yaptığım temizlik robotunda kullandığım malzemelerin başında gözlük kapı geliyor. Yapımda kullandığım malzemeler genelde evde bulunan, gün içerisinde kullandığım ürünlere ait. Robotun tüm malzemelerini kendi imkanlarımla temin ettim "diye konuştu.

Temizlik robotunu ilk kez kullanan engelli vatandaş, Songül Çelik ise, "Birçok insan için, özellikle engelliler için kahvelerini içerken uzaktan kumanda ile çok rahat bir şekilde hareket ettirebilecekleri bir süpürme alanı. Son zamanlarda evlerde kullanılan çok süpürge çeşidi var ancak bahçe, balkon temizliği yapan yok. Bu robot engellilere birçok yerde iş imkanı sağlayacaktır. Çünkü bir engelli ayakta temizlik yapamaz ama bununla rahatça yapabilir hale geliyor. Temizlik sektöründe engellilerin daha rahat iş bulmalarını sağlayacak bir proje olmuş "dedi.

- Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı
- Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı
- Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı
- Engelliler için gözlük kabından temizlik robotu yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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