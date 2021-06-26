Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu
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Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu

Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Tavas ilçesinde 23 Haziran 2021 Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın sabah saatlerinde yolda yürürken bulundu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde 23 Haziran 2021 Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan işitme ve görme engelli yaşlı kadın sabah saatlerinde yolda yürürken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tavas ilçesi Kozlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü yüzde 60 işitme ve görme engelli ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Hıraözlü için başlatılan arama çalışmalarında mahalleler ve araziler tek tek kontrol edildi. Arama çalışmalarında 66 saate ulaşıldığında Alpa Mahallesinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Hıraözlü'yü arayol üzerinde gören vatandaşlar tarafından bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk yapılan sağlık muayenesinde iyi olduğu belirtildi. Kontrol amaçlı Hıraözlü, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi. - DENİZLİ

Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu
Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu
Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu
Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu
Engelli yaşlı kadın 66 saat sonra sağ bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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