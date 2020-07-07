Engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerine ücretsiz bakım hizmeti Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi kurdu. Atölyede, engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalyelerin tamir ve bakım ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğünce engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi'nde akülü tekerlekli sandalye ve manuel tekerlekli sandalye kullananların sandalyelerinin bakım ve onarımı ücretsiz olarak yapılıyor.

Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğüne üye olan engelli vatandaşların garanti süresi sona ermiş akülü sandalyelerine ücretsiz akü, teker, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği yapılıyor. Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, 0 312 507 10 01 numaralı telefonu arayarak bu hizmetten yararlanabiliyor.

Kaynak: AA