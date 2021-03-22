Engelli vatandaşın feryadına Başkan Bilgin yetişti
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Engelli vatandaşın feryadına Başkan Bilgin yetişti

22.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:13
Engelli vatandaşın feryadına Başkan Bilgin yetişti

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, sosyal medyadan paylaşılan bir haberde tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendiği Manisa'da ikamet eden Cem Alçık'ın hayalini gerçekleştirdi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, sosyal medyadan paylaşılan bir haberde tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrendiği Manisa'da ikamet eden Cem Alçık'ın hayalini gerçekleştirdi.

Aslen Saruhanlı'nın Tirkeş Mahallesinden olan Cem Alçık'ı Manisa Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Bülent Mersinli ile birlikte evinde ziyaret eden Başkan Bilgin, engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye ederek sevindirdi.

Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada, "Hepimizin bir engelli adayı olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle biz Saruhanlı Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz ve vermeye hazırız. Onların yaşam koşullarını kolaylaştıracak çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.

Hayalindeki tekerlekli sandalyeye kavuşan Alçık ise Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA

Engelli vatandaşın feryadına Başkan Bilgin yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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