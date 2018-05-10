Engelli Vatandaşın Akülü Araba Sevinci

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, belden aşağısı tutmayan vatandaşa akülü engelli aracı hediye edildi.

İlçeye bağlı Şenbağlar köyünde ikamet eden 51 yaşındaki Durmuş Çalışkan, bundan 10 yıl önce omurilikte su toplanması nedeniyle gördüğü tedavi sonrası yürüyemez hale geldi.

Çocuklarının ve arkadaşlarının yardımıyla işlerini gören ve gezmeye çıkan Çalışkan'a, merkezi İstanbul'da bulunan Akıncılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AKDER) tarafından akülü engelli aracı gönderildi.

Çalışkan'a aracı, Belediye Başkanı Hasan Şen tarafından belediye binası önünde teslim edildi.

Akülü engelli aracını kullanmasını bilmeyen Çalışkan'a, belden aşağısı tutmayan ve akülü araç kullanan Mehmet Hatipoğlu yardımcı oldu.

Başkan Şen, "Bu araç kardeşimizin hayatını bir nebze kolaylaştıracak. Daha rahat bir şekilde ihtiyaçlarını gidermesini sağlayacak. Güzel bir hediye oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Akülü engelli aracına kavuşmaktan mutlu olduğunu belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"40 yaşına kadar normal yürüyebiliyordum. Omurilikte oluşan sıvının alınması için tedavi gördüm. Ondan sonra belden aşağım tutmamaya başladı. Çocuklarımın ve arkadaşlarımın yardımıyla yürüyorum. Onların da desteğiyle işlerimi görebiliyorum. Oğlum, AKDER Başkanı Ümit Sözcü'yü telefonla arayarak böyle bir araç talebinde bulunmuş. Dernek talebimizi olumlu karşılayarak engelli akülü aracımızı gönderdi. Kendilerine teşekkür ediyorum."