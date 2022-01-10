FATİH, İSTANBUL (İHA) - Engelli vatandaşa polisten yardım eli kamerada

İSTANBUL Fatih'te tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşın yardımına polis memuru koştu. Görüntüler, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Fatih'te engelli vatandaş, elektrikli sandalyesinin şarjı bitince yolda kaldı. Polis memuru engelli şahsı görünce yanına gitti. Polis daha sonra engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. Görüntüler, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı

Yolda kalan engelli bir vatandaşı gideceği yere kadar götüren polis memurunun o anlarını Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Güvende hissetmeni sağlayacak bir el, mutlaka vardır. İstanbul " notu ile paylaştı.