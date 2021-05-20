Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği
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Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği

Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde yaşayan engelli Yusuf Vermez'e hayırsever İrfan Gülaçar tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde yaşayan engelli Yusuf Vermez'e hayırsever İrfan Gülaçar tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

İrfan Gülaçar, Ferit Melen Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Vermez'i ziyaret ederek, beraberinde getirdiği akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Gelen talep üzerine hayırsever bir arkadaşının desteğiyle akülü tekerlekli sandalye temin ettiğini dile getiren İrfan Gülaçar, "Üç yıldır bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kendimden bir şey katmıyorum. Olan ile olmayan kişiler arasında ben bir köprüyüm. Bu konuda Ferit Melen Mahallesi Muhtarı Saran Şaran bize çok destek veriyor" dedi.

Yusuf Vermez isimli vatandaş ise yürüme engelli olduğunu belirterek, "Tek başıma yaşıyorum. Evim ilçe merkezine üç kilometre uzakta olduğu için ihtiyaçlarım karşılamakta zorlanıyorum. Bu nedenle çok yere başvurmama rağmen hiç kimse sesimi duymadı. Ferit Melen Mahalle Muhtarımız Saran Şaran'ın girişimleri sonucu İrfan Gülaçar tarafından bana akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ferit Melen Mahalle Muhtarı Saran Şaran da, Vanlı hayırsever İrfan Gülaçar'a desteğinden dolayı teşekkür etti. - VAN

Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği
Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği
Engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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