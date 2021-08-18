Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı
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Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu - Haberler | Güncel

- Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı Eskişehir'de düğün konvoyunda yere düşen ve üzerinden araçlar geçen Türk bayrağını engelli vatandaş sahip çıktı Engelli vatandaş Ömer Soytürk: "Öptüm başımın üstüne koydum" Eskişehir'de bir düğün konvoyunda yere düşen Türk bayrağının...

- Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı

Eskişehir'de düğün konvoyunda yere düşen ve üzerinden araçlar geçen Türk bayrağını engelli vatandaş sahip çıktı

Engelli vatandaş Ömer Soytürk:

"Öptüm başımın üstüne koydum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir düğün konvoyunda yere düşen Türk bayrağının üzerinden araçların geçmesini gören engelli bir vatandaşın sahip çıkıp, öpüp alnına koyması kameralara yansıdı.

Seyitgazi İlçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde yapılan sünnet düğününde traktör ve römorku süslendi. Sünnet çocuğunu gezdiren yakınlarından biri römork kısmından elindeki Türk bayrağını yere düşürdü. Bu sırada yoldan geçen aracın üstünden geçtiği görülüyor. Konvoyu motosikleti ile takip eden engelli vatandaş Ömer Soytürk, bayrağı görerek aracından indi. Yolun ortasında ki Türk bayrağına koşan Soytürk'ün yerden aldıktan sonra öpüp alnına koyması ise konvoyda görüntü çeken kameraya an ve an yansıdı. Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Şehit Halil Kara lisesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Soytürk'ün yaptığı davranış herkes tarafından takdirle karşılandı.

Yaşanılan olayı anlatan Ömer Soytürk, "Konvoydan gidiyorduk. Kasadan düştü. Bende yerden aldım. Öptüm başımın üstüne koydum" dedi.

Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı
Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı
Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı
Engelli vatandaş Türk bayrağına böyle sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aydın Sarıoğlu

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