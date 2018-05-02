Çankırı'da bir özel eğitim merkezinde eğitim gören engelli öğrencinin pilotluk hayali gerçeğe dönüştü.

Vali Ayhan Çevik, Özel Eğitim Uygulama Merkezince yürütülen "Hayaller Hayat Buluyor, Bir Çizgi de Sen At" projesi kapsamında, öğrencilerden Ömer Faruk Demir'in pilotluk yapmak hayalinin gerçekleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Okul yönetimi, Esenboğa Havalimanı yetkileriyle irtibata geçerek öğrencilerinin isteğini iletti. Yazışmaların ardından Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu'nun da desteğiyle Demir, Esenboğa Havalimanı'ndaki Atılım Üniversitesi hangarını ziyaret etti.

Burada kendisi için özel olarak hazırlanan pilot kıyafetlerini giyen Demir, CL-600 tipi uçağın kokpitine oturdu. Yetkililer tarafından uçak hakkında Demir'e bilgi verildi, kokpitte bulunan düğmelerin ne işe yaradığı anlatıldı.

Daha sonra ambulans uçak ve helikoptere de binen Demir, hangardaki gezisini tamamladı.

Demir ile okul idarecileri, hangar gezisinin ardından Soylu'yu makamında ziyaret etti. Ömer Faruk Demir, kendisine sağlanan imkanlar dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Okul Müdürü Şaban Doğan ise, özel bir çocuğun hayalinin hayat bulmasına destek veren havalimanı personeli ile Atılım Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti.

Soylu, ziyaretin ardından Demir'e kargo uçağı maketi hediye etti.