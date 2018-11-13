Engelli Öğrenciler Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinin öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Askerler tarafından sıcak biçimde karşılanan öğrenciler askeri araçlarla şehir turu yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden öğrenciler Jandarma Olay Yeri ekipleriyle diğer birimlerin çalışmalarını inceledi. Parmak izi alan personel, niçin parmak izi aldıklarını anlattı. Personel kullandıkları ekipmanları hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Öğrencilere askeri kıyafet ve kep veren asker ağabeyleri onlara asayiş can ve mal güvenliğinizi korumak için Jandarmanın görevlerini anlattı, her zaman jandarmadan yardım almalarını söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan ziyarette, öğrenciler askeri araçlara binerek telsiz anonsu yaptı, asker selamı verdiler.

Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler askeri araçlarla şehir turu yapan öğrenciler İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta'yı da makamında ziyaret ederek kendi yaptıkları Türk Bayrağını hediye etti.

İlçe Jandarma hizmet binasında hizmet veren birimlerin çalışmalarını da inceleyen çocuklar, askerlerle birlikte karavanadan yemek yedi.

Yenen yemeğin ardından binadan ayrılan öğrencilere Binbaşı Tahta, çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenlerden Ayşe Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada kendilerine ziyarette gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Öğrenciler de askerlere "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak sevgi gösterisinde bulundu.