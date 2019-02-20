Engelli Öğrenciler Anaokulları İçin Galoş Üretiyor

Adıyaman Umut Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, ürettikleri galoşlarla anaokullarının ihtiyacını karşılıyor.

Umut Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören 50 öğrenci, okulun atölyesinde haftada 500 galoş üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde bulunan Umut Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrencilerin ürettikleri galoşları yerinde gördüğünü söyledi.

Engelli öğrencilerin okulda ciddi atölye çalışması yaptıklarını ifade eden Alagöz, "Öğrenciler, okulda galoş üretiyor. Aynı zamanda farklı çalışmalar da yapıyor. Yakında bez torba da üretecekler." dedi.

Okul hakkında bilgi veren Alagöz, "Okulumuz, 14-27 yaş arası ağır ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olanlara hitap eden üçüncü kademe bir okul. Çocukların ürettikleri galoşlar, kentteki anaokullarının ihtiyaçlarını karşılayacak. Öğrenciler, aynı zamanda burada kendilerini geliştiriyor. El becerisi kazanmış oluyorlar. Öğretmenlerimiz, engelli öğrencileri hayata kazandırma, tutunma ve kendi öz bakım becerilerini yerine getirme konusunda gerçekten ciddi gayret gösteriyor."diye konuştu.

Tasarım öğretmeni Hasan Hüseyin Güven de öğrencilerle galoş ürettiklerini söyledi.

Günlük 6 saat galoş ürettiklerini ifade eden Güven, "Haftada yaklaşık 500 galoş üretiyoruz. İki haftada bir anaokullarına bin galoş gönderiyoruz. Öğrencilerin el ve ayak kasları gelişiyor, severek üretiyorlar."ifadesini kullandı.

Down sendromlu öğrencilerden Ahmet Taner Yılmaz da atölyede galoş ürettiklerini ve bunun için çok mutlu olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Kader Yavuz ise galoş üretimini eğlenerek yaptıklarını ve bundan dolayı el becerilerinin geliştiğini kaydetti.

Kaynak: AA