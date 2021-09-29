Engelli Mehmet'in yol hayalini kaymakam gerçekleştirdi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan doğuştan yürüme engelli Mehmet Aygün'ün yol isteğini Kaymakam Turgay İlhan yerini getirdi. Mehmet, parke taşı döşenen yeni yolda akülü tekerlekli sandalyesini kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde yaşan 20 yaşındaki Mehmet Aygün'e doktorlar tarafından doğuştan yürüme engelli teşhisi konuldu. Yürüyemediği için arkadaşları gibi oyun oynayamayan Mehmet'e İstanbul'dan hayırsever bir vatandaş akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Köylerinde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet, kendisine hediye edilen külü tekerlekli sandalyesini evlerinin yolunun bozuk olmasından dolayı kullanamadı. Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşma sevincini yolun bozuk olmasından dolayı yaşamayan Mehmet Aygün, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haber aracılığıyla yetkililere seslenerek yolun yapılmasını istemişti.

Haber üzerine Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan harekete geçerek yolun yapılması için gerekli talimatları verdi. Bunun üzerine Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri çalışmaları başlatarak bozuk olan yola parke taşı döşemesi yaptı. Yapılan yeni yolda akülü tekerlekli sandalyesini kolay bir şekilde kullanabilen Mehmet'in mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Yolun yapılmasından dolayı ailecek mutlu olduklarını söyleyen baba Yusuf Aygün, "İhlas Haber Ajansı'nın haberinden dolayı Kaymakam Bey duymuş. Yetkililere göndermiş. Yol çalışmaları da başladı. Mutlu olduk. Allah'ım razı olsun. Mehmet oğlumda mutlu oldu ailesi olarak bizlerde mutlu olduk. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Mehmet'in yolun yapılmasına çok sevindiğini belirten nine Döne Aygün, "Allah razı olsun milletimizden devletimizden. Hayırsever'in birisi çocuğuma akülü tekerlekli araba vermişti. Toprak yolda kullanamıyordu. Ağlıyordu, üzülüyordu. Yolun yapılmasına çok seviniyor. Çok mutlu. Ailecek memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aygün, "Allah razı senin yaptığın haber den sonra yolumuzu yapıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımızın sayesinde olmuş, ona da çok teşekkür ediyorum" dedi. - OSMANİYE