Engelli iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu
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Engelli iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | 3. Sayfa

Engelli iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı Evde bulunan özürlü gençler ile yatalak yaşlı kadın son anda kurtarıldı Bursa'da çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evi yaktı.

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Engelli iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu
3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı
Evde bulunan özürlü gençler ile yatalak yaşlı kadın son anda kurtarıldı
BURSA - Bursa'da çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evi yaktı. Evde bulunan iki özürlü dayı ile yatalak anneanne son anda komşular tarafından kurtarıldı.
Sırameşeler Mahallesinde Hatice A.'ya ait evde yangın çıktı. Aynı evde kalan Hatice A.'nın torunu Elanur D., engelli olan dayıları Yakup A. ve Bahadır A.'nın yanında çakmakla oynadığı sırada, Bahadır A.'nın yattığı yatağın üzerindeki battaniye tutuştu.

ENGELLİ KARDEŞLERİNİ ÇIKARAMADI

Alev alan battaniye yatağa da sıçradı. O sırada kapının önünde bulunan teyze Bahar A., dumanı fark edip 2. kata koştu. Alevler içerisindeki daireden yatalak annesi Hatice A. ile yeğeni Elanur D.'yi çıkaran teyze Bahar A., engelli iki kardeşini çıkaramadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Polis, itfaiye ve 112 ekiplerine haber veren genç kadın çaresizce kardeşlerinin kurtarılmasını bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, içeride mahsur kalan iki engelli kardeşi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Yakup A. ve Bahadır A.'ya 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Engelli kardeşlerin evden çıkarılmasıyla rahatlayan mahalle sakinleri, yaşlı anneanneyi ve küçük torununu bir an olsun yalnız bırakmadı. Bahar A.'nın tedavisi ayakta yapılırken, engelli kardeşlere evin önünde oksijen veren sağlık ekipleri, tedbir maksadıyla hastaneye kaldırdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

Engelli iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu
Engelli iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu
Engelli iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu
Engelli iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:16:28. #1.14#
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