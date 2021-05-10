Engelli Hafize, 'demir kafeste' öldü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Engelli Hafize, 'demir kafeste' öldü (2)

Engelli Hafize, 'demir kafeste' öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA - Haberler | Güncel

'AİLESİ İYİ BAKMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI'Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerinde kendisine zarar vermemesi için koyulduğu kafeste ölü bulunan zihinsel engelli Hafize Bakır'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi.

'AİLESİ İYİ BAKMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evlerinde kendisine zarar vermemesi için koyulduğu kafeste ölü bulunan zihinsel engelli Hafize Bakır'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi. Hafize Bakır'ın ailesinin komşusu Ayşe Yıldırım ((83), ailenin 4 yıl önce mahalleye taşındığını ve vefat eden Hafize'nin küçüklükten bu yana hasta olduğunu belirterek, "Ailesi iyi bakmak için elinden geleni yaptı. Gece yatmaz, gündüz yatmaz, bu adamlar pervane olurdu çevresinde. Gece uykusu yoktu. Evden kaçtığında hepimize sıkıntı ederdi" dedi.

'KAFESİ YENİ GÖRDÜM'Ailenin çocuklarına çok iyi baktığını söyleyen Ayşe Yıldırım, evdeki kafesi kendisinin yeni gördüğünü kaydederek, şunları kaydetti:

"Kafesi ben görmemiştim. Öldükten sonra gördüm. Zapt olmadığı için yaparlar, ne yapsınlar. O kafesin yanında yatıyorlarmış. Odada burada kafes var, burada yanında annesi babası yatardı. Upuzun bir döşeği vardı. O kafesin dışında bekliyorlardı. Ne yapsınlar yavrum."


Engelli Hafize, 'demir kafeste' öldü (2)
Engelli Hafize, 'demir kafeste' öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cansu Dere Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Diego Muslera Arda Turan Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Engelli Hafize, 'demir kafeste' öldü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 19:23:54. #1.16#

title