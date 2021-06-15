Engelli gencin hayalini doğum gününde polis ekipleri gerçekleştirdi
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Engelli gencin hayalini doğum gününde polis ekipleri gerçekleştirdi

Engelli gencin hayalini doğum gününde polis ekipleri gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorlu'da doğum günü olması nedeniyle Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nden yardım isteyen ailenin ricasını geri çevirmeyen polis ekipleri, 16 yaşındaki engelli Abdullah Akın Özaydın'a doğum gününde ekip otosuyla şehir turu attırdı.

Çorlu'da doğum günü olması nedeniyle Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nden yardım isteyen ailenin ricasını geri çevirmeyen polis ekipleri, 16 yaşındaki engelli Abdullah Akın Özaydın'a doğum gününde ekip otosuyla şehir turu attırdı.

Reşadiye Mahallesi Detay Sokak üzerindeki evinden babasının kucağında indirilen ve ekip otosunun arka koltuğuna oturtulan engelli genç, siren eşliğinde şehir turu attı. Şehir turu sonrasında yine sirenler eşliğinde evine bırakılan Abdullah Akın Özaydın'ın en büyük hayali doğum gününde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Mahalledeki vatandaşlar da hem Abdullah Akın Özaydın'ı hem de polis ekiplerini balkonlarından alkışladı. - TEKİRDAĞ

Engelli gencin hayalini doğum gününde polis ekipleri gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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