Son Dakika | Engelli gencin dalış hayali Pamukkale'de gerçek oldu
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Son Dakika | Engelli gencin dalış hayali Pamukkale'de gerçek oldu

02.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:56

Bir son dakika haberine göre Denizli'de doğuştan bedensel engelli 26 yaşındaki Barış Tercan, dalış hayalini, dünyaca ünlü Pamukkale'deki Antik Havuz'da gerçekleştirdi.

Denizli'de doğuştan bedensel engelli 26 yaşındaki Barış Tercan, dalış hayalini, dünyaca ünlü Pamukkale'deki Antik Havuz'da gerçekleştirdi.

Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencilerinden Tercan, dalış yapma hayalini eğitmenleriyle paylaştı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen özel etkinlik kapsamında Antik Havuz'a getirilen Tercan, balıkadamların verdiği eğitimin ardından dalış kıyafetlerini giydi. Tercan, 1 saat boyunca havuzda daldı.

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Barış Tercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Suya girdiğinde çok heyecanlandığını anlatan Tercan, "Yürüyemiyorum ama suda kendimi özgür hissetmek tarifsiz bir duyguydu." dedi.

Dalış eğitmeni Ercan Tutal ise "22 yıldır 'Dalmak özgürlüktür.' sloganıyla farklı engelleri bulunan bireyleri suyla buluşturuyoruz. Gurur verici bir duygu benim için. Barış'ın en büyük hayalini gerçekleştirdiğimiz için onurluyuz." diye konuştu.

Son Dakika | Engelli gencin dalış hayali Pamukkale'de gerçek oldu
Son Dakika | Engelli gencin dalış hayali Pamukkale'de gerçek oldu
Son Dakika | Engelli gencin dalış hayali Pamukkale'de gerçek oldu
Son Dakika | Engelli gencin dalış hayali Pamukkale'de gerçek oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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