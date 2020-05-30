Engelli genç kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
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Engelli genç kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Engelli genç kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi Engelli genç kızın tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde yaşayan 25 yaşındaki engelli Nurdan Balcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait fotoğraf isteğini AK Parti Ürgüp İlçe...

30.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:40

Engelli genç kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Engelli genç kızın tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde yaşayan 25 yaşındaki engelli Nurdan Balcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait fotoğraf isteğini AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman gerçekleştirdi.

Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde yaşayan 25 yaşındaki engelli Nurdan Balcı'nın tek hayali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek. İbrahimpaşa köy Muhtarı Ali Özden'den aşığı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini isteyen Nurdan Balcı'nın bu isteğini AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman yerine getirdi.

İlçe Başkanı Oğuz Kahraman genç kızın istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini alarak İbrahimpaşa köyüne gitti. Burada İlçe Başkanı Oğuz Kahraman'ın elinde Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını gören engelli genç kız "Ben bunu çok seviyorum" diye sevindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda gördüğünde dua ettiğini ve ona hiçbir şekilde laf söyletmediğini söyleyen genç kızın annesi Saliha Balcı, " Her gün dua eder, hiç kimseye laf söyletmez Allah sizlerden razı olsun. Televizyon da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktığında benim aslanım çıktı diyor" dedi.

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman'da yaptığı açıklamada, " İbrahimpaşa köyü muhtarı aracılığıyla Nurdan kardeşimiz bizlere ulaştı. Bizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini istediğini ve duvarına asarak her gün dua etmek istediğini söyledi. Bizde Nurdan kardeşimizin bu isteğini yerine getirdik. Kendisine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini ulaştırdık. Bu sırada bizlere ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek de nasip olur inşallah dedi. Bizde bu isteği iletmiş olalım" diye konuştu.

Engelli genç kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Kaynak: İHA

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