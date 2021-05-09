Çekmeköy'de engelli gelinden, kayınvalidesine duygulandıran Anneler Günü sürprizi

Çekmeköy'de engelli gelinden, kayınvalidesine duygulandıran Anneler Günü sürprizi Çekmeköy'de engelli kadın ve eşi, aynı evde yaşadıkları ve her ihtiyaç duyduklarında destekçileri olan kayınvalidesinin, bozulan çamaşır makinasının yerine yenisini alamayınca belediyeden yardım istedi.

Çekmeköy'de engelli gelinden, kayınvalidesine duygulandıran Anneler Günü sürprizi

İSTANBUL - Çekmeköy'de engelli kadın ve eşi, aynı evde yaşadıkları ve her ihtiyaç duyduklarında destekçileri olan kayınvalidesinin, bozulan çamaşır makinasının yerine yenisini alamayınca belediyeden yardım istedi. Engelli çiftin isteğini kırmayan Çekmeköy Belediyesi, aileye yeni bir çamaşır makinası gönderdi. Gelininin, Anneler Günü'nde yaptığı sürprizle karşılaşan kayınvalideyse gözyaşlarını tutamadı.

Çekmeköy'de yaşayan Nadire Morgül isimli engelli vatandaş, engelli eşi ile birlikte yanlarında yaşayan ve ihtiyaç duydukları anda destekçileri olan kayınvalidesi Seydiye Morgül için Anneler Günü'nde yüzleri gülümseten bir sürpriz yaptı. Kayınvalidesi Morgül'ün kısa süre önce bozulan çamaşır makinasının yenilenmesi için belediyeye başvuran gelin Nadire Morgül'ün isteği cevapsız kalmadı. Çekmeköy Belediyesi ekiplerince eve getirilen çamaşır makinasını gören kayınvalide Morgül, Anneler Günü'nde gelini tarafından kendisine yapılan sürprizi görünce gözyaşlarını tutamadı. Eve hediye gelen çamaşır makinasının yanı sıra Başkan Ahmet Poyraz'da aileye ziyarette bulundu. Başkan Poyraz aile üyeleriyle uzun uzun sohbet ettikten sonra Seydiye Morgül'e Anneler Günü dolayısıyla yanında getirdiği çiçeği hediye etti.

"Kendisine sürpriz yapmak istedik"

Kendilerini hiç yalnız bırakmayan kayınvalidesine Anneler Günü'nde sürpriz yapmak istediğini belirten gelin Nadire Morgül, "Çamaşır makinamız bozuktu. Yenisini almak istedik fakat imkan olmadı. Ben de belediyemizden kayınvalidem için bir çamaşır makinası ricasında bulundum. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz kendimizi engelli olarak görmüyoruz. Birçok ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz" dedi.

"Gelinim değil kızım gibi"

Aldığı hediye sonrası gözyaşlarını tutamayan anne Seydiye Morgül ise, "Bu mutluluğun sırrı gelin diye aldığımız insanları evlat gibi görmekten geçiyor. Benim oğlum engelli ve Nadire ile evlenmek istediğini söyleyince ben çok mutlu oldum. Onların mutluluğu beni de mutlu ediyor. İki evladım oldu. Yaşadığım sürece her ikisinin de arkasındayım. Engelli anneleri çocuklarını hoş görsünler. Anneler Günü'nde bu hediye beni çok mutlu etti. Sağ olsunlar çok güzel düşünmüşler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA