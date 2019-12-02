Engelli çocuklardan Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

02.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Umut Çocuk Evinde kalan engelli çocuklar yarın kutlanacak olan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'le birlikte gelen engelli çocukları karşılayan ve her biriyle tek tek ilgilenerek çocuklara yakın ilgi gösterip bir çanta içerisinde çeşitli hediyeler veren Vali Aykut Pekmez, çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Gerçekleşen ziyarette Besni Boncuk Köyünde ikamet eden 10 yaşındaki engelli Muhammed Emin Durmuş, kara kalem çalışmasıyla çizdiği Vali Aykut Pekmez'in portresini kendisine takdim etti.



Vali Aykut Pekmez, küçük Muhammed Emin'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



Engelli çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Vali Aykut Pekmez, "Devletimiz bugüne kadar sosyal, kültürel ve toplumsal yaşamı engellilerimiz için kolaylaştırma konusunda ciddi çalışmalar hayata geçirdi. Engelli çocuklarımız toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Engelli çocuklarımızın sosyal-kültürel ve daha çok sosyal yaşamın içinde olmaları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz her türlü imkanı sunmaktadır. Bu vesileyle, tüm engellilerimizin "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, çocuklarımıza sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA