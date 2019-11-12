12.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:39

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program çerçevesinde engelli çocuklar Urartu Müzesi'ni gezdi.



Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, engellilerin sosyal yaşantısını desteklemek adına çocukları müzeyle buluşturuyor. Bedensel, işitme, zihinsel ve görme engelliler, aileleri ile birlikte evlerinden Van Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla alınarak dünyanın en büyük müzelerinden biri olan Urartu Kent Müzesi'ne getiriliyor. Burada müze yetkilileri tarafından karşılanan çocuklar, müzeyi gezerek tarihi eserleri görüp bilgiler ediniyor. Müzede olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten çocuklar, bu etkinlikten dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.



Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür çalışmalara önem verdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erkan Akın, "Engelli ve dezavantajlı bireylere karşı Van Büyükşehir Belediyesi olarak birçok hizmete imza atıyoruz. Bugünde onlardan birini hayata geçirerek engelli çocuklarımızı yeni açılan Urartu Müzesi'ne getirdik. Çocuklarımız yapılan bu etkinlikten çok mutlu oldu. Bizlerde onların bu mutluluğuna ortak olmanın heyecanını yaşadık" dedi. - VAN

Kaynak: İHA