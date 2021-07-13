Engelli bireylerle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçede ikamet eden engelli bireylerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçede ikamet eden engelli bireylerle bir araya geldi.

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik ve dernek üyeleri Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Derneği Başkanı İsmail Çelik, engelli bireylerin sorunları aktarırken, not alan Başkan Bakkalcıoğlu, engelli bireylerin kendileri için çok değerli olduğunu anlatarak, "Engellilik konusu, yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmeli ve her fırsatta onları kucaklayarak, eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak onların da toplumsal sorumluluk almalarına öncülük etmek, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini sağlayacaktır" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Dernek Başkanı Çelik'e plaket takdim bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı