Engelli bireylerin mutlu günü...Sebze eken engelli bireyler ürünlerini yine kendileri hasat ederek satacak
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Engelli bireylerin mutlu günü...Sebze eken engelli bireyler ürünlerini yine kendileri hasat ederek satacak

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Yerel

Engelli bireylerin mutlu günü...Sebze eken engelli bireyler ürünlerini yine kendileri hasat ederek satacak Bilecik'te 'Benim de Üretime Katkım Var' projesi engellilerin yüzünü güldürdü Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Ürünlerimiz yetiştiğinde, satarak harçlıklarını çıkaracaklar" Engelli...

Engelli bireylerin mutlu günü...Sebze eken engelli bireyler ürünlerini yine kendileri hasat ederek satacak

Bilecik'te 'Benim de Üretime Katkım Var' projesi engellilerin yüzünü güldürdü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk:

"Ürünlerimiz yetiştiğinde, satarak harçlıklarını çıkaracaklar"

BİLECİK - Engelli vatandaşlar için sosyal farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin üretim yapabilme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla hazırlanan 'Benim de Üretime Katkım Var' projesi kapsamında 2 dönümlük araziye ekilen domates ve salatalıklar yine engelliler tarafından hasat edilecek. Ürünler yetiştiğinde engelli bireyler bunları satarak harçlıklarını çıkaracak.

Bozüyük Kaymakamlığı koordinesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek olan projeyle, hafif düzeyde zihinsel engelliler, çocuk evlerinde koruma ve bakım altındaki çocukların katılımıyla 4 ay süreyle sebze yetiştiriciliği yapılacak.

2 dönümlük uygulama bahçesinde sebze ektiler

Sosyal farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin üretime katkı sağlama konusundaki özgüvenleri ve becerilerini artırmak amacıyla hazırlanan projede, Yeniçepni Köy Muhtarı Temel Kılavuz tarafından tahsis edilen 2 dönümlük uygulama bahçesinde domates, biber, salatalık, patlıcan, balkabağı, fasulye ve ayçiçeği gibi çeşitli ürünlerin yetiştiriciliği yapılarak, teorik bilgiler uygulamalı olarak öğretilecek. Tohum ve fide maliyetlerinin kişi ve birimlerden hibe olarak karşılandığı projede, hafif düzeyli engelli bireyler ile çocukların sebze yetiştiriciliği kursu ve uygulama alanında yetiştirecekleri ürünleri pazarlayarak, ekonomiye ve istihdama sağlayacakları katkıyla, üretime yönelik aktiviteler ile topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, çocuk evlerinde koruma ve bakım altındaki çocuklar ile engelliler derneğine üye ailelerin, tarım ve orman ilçe müdürlüğü takibinde uygulama bahçesinde 10 çeşit ürünü uygulamalı olarak yetiştireceğini anlatarak, proje ile birlikte aynı zamanda toprakla uğraşacaklarını bildirdi.

Engelli bireylerin mutlu günü...Sebze eken engelli bireyler ürünlerini yine kendileri hasat ederek satacak
Engelli bireylerin mutlu günü...Sebze eken engelli bireyler ürünlerini yine kendileri hasat ederek satacak
Engelli bireylerin mutlu günü...Sebze eken engelli bireyler ürünlerini yine kendileri hasat ederek satacak
Engelli bireylerin mutlu günü...Sebze eken engelli bireyler ürünlerini yine kendileri hasat ederek satacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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