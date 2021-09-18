Enez'de yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası kesildi
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'nin Enez ilçesinde yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Gala Gölü Milli Park Şefliği ekipleri, bölgedeki denetimlerini sürdürüyor.
İlçenin avlak sahasında 3 kişiye yasak günde av yapmaktan, 1 kişiye yasak gün, belgesiz ve takozsuz av yapmaktan işlem yapan ekipler, 4 tüfek, 5 teyp ve 12 vurulmuş bıldırcına el koydu.
AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri