Enez'de yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası kesildi - Haberler
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Enez'de yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası kesildi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Enez'de yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası kesildi

Edirne'nin Enez ilçesinde yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Gala Gölü Milli Park Şefliği ekipleri, bölgedeki denetimlerini sürdürüyor.

İlçenin avlak sahasında 3 kişiye yasak günde av yapmaktan, 1 kişiye yasak gün, belgesiz ve takozsuz av yapmaktan işlem yapan ekipler, 4 tüfek, 5 teyp ve 12 vurulmuş bıldırcına el koydu.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Enez'de yasak günde avlanan 4 kişiye para cezası kesildi - Haberler
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