Enez'de ne yenir? teve2 ekranlarında yayınlayan Rehber programının sunucusu Mert Savaş Enez'e konuk oldu.

teve2 ekranlarında yayınlayan Rehber programının sunucusu Mert Savaş Enez'e konuk oldu. Enez'in birbirinden güzel doğal güzelliklerinden bahseden Savaş, Enez'in mutfağında da bahsetmeden geçmedi. Oldukça fazla deniz ürünü bulabileceğiniz Enez'de her damağa ve bütçeye uygun yemek çeşitleri mevcut. İşte balık çeşitlerinden kalamara Enez mutfağı…

Kaynak: DailyMotion.com