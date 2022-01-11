Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Gelişme sonrası Enes Kara kimdir? Enes Kara neden öldü konuları araştırıldı.

ENES KARA KİMDİR?

Enes Kara, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi.

Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen bu yurtta kalmaya devam ediyorum. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullandı. Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etti: "3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."

"HERKES DOKTORLUKTAN KAÇIYOR, ÇÜNKÜ MOBBING VAR"

Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberine göre; Kara'nın ölümünden önce, "Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyor

ENES KARA NEDEN ÖLDÜ?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın yaşadığı binanın hemen yanındaki bir apartmanın 7. katından atladığı ve bu sırada olay yerinden geçmekte olan 112 Acil Servis çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi. Cenazesi bu sabah ailesi tarafından Hatay'a götürülen Kara'nın ölüm nedenine ilişkin adli tıp ön raporunda da ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana geldiği aktarıldı.

BABA KAYA: MANEVİ OLARAK AHİRETİNE FAYDASI OLSUN İSTEDİM

TELE 1'den Fırat Yeşilçınar'a konuşan Enes Kara'nın babası Mehmet Kara, yaşananları anlattı. Oğlunun kaldığı yurt hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Kara, şunları söyledi:

"Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay'a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

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